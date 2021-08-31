Науковці з Нью-Йоркського університету визначили головну причину смерті людини від коронавірусу. За словами професора цього університету Імрана Сулаймана, вони провели дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами Сovid-19. Дослідники взяли зразки вмісту легенів 589 пацієнтів, які перебували на ШВЛ. У 142 з них, яким проводилася бронхоскопія, вдалося отримати також зразки вмісту безпосередньо з нижніх дихальних шляхів. Вчені визначили мікробний склад зразків, а також вивчили стан імунних клітин.

У тих, хто в підсумку помер, кількість вірусних частинок у нижніх дихальних шляхах була в середньому в 10 разів більшою, ніж у тих, хто вижив. Водночас науковці не знайшли помітної різниці в складі бактерій і грибків у зразках померлих і тих, хто вижив.

Це може бути наслідком курсу антибіотиків, який отримували всі тяжкохворі пацієнти, але, в будь-якому разі, бактеріальну інфекцію в цих випадках навряд чи можна було визнати причиною смерті пацієнтів. Також дослідники не виявили й значущих аутоімунних реакцій.

Але у померлих пацієнтів на 50% було знижене вироблення білків, важливих для “запам’ятовування” нових мікробів і підготовки організму до протидії їм.