У Києві фіксують найбільшу кількість випадків Covid-19 серед українських регіонів. За минулих 24 години у столиці підтвердили 204 нові випадки зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії у місті Covid-19 підтвердився у 224 224 киян.

Крім того, один мешканець столиці не зміг подолати викликані коронавірусом ускладнення і помер, довівши загальну кількість померлих до 5 279 осіб.

Водночас за останню добу одужати вдалося 150 людям. Таким чином загальна кількість мешканців Києва, які впоралися з коронавірусом, досягла 216 012.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: