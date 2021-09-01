Латвія визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу в мобільному додатку Дія.

Тепер вони сумісні з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 у Латвійській Республіці. Про це повідомили у посольстві:

– З 31 серпня 2021 року, відповідно до рішення Європейської комісії 2021/1380 від 19 серпня 2021 року, Covid-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку Дія та QR-код для їх перевірки є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 у Латвійській Республіці.

Якщо під час сканування QR-коду інформація відображається некоректно, українцям радять перезавантажити або оновити сертифікат про вакцинацію у додатку Дія.

19 серпня Європейський Союз визнав, що українські Covid-сертифікати у додатку Дія відповідають європейським. Документ можуть отримати українці, які пройшли повний курс вакцинації.

Він дає можливість вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС.

Covid-сертифікат — це документ у Дії, який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Він з’явиться поруч з іншими цифровими документами в додатку.

Джерело: Посольство України в Латвії