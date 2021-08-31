Поява нових штамів коронавірусу свідчить про те, що вірус продовжує мутувати. І цей процес триватиме й надалі.

Швидка мутація може призвести до того, що вірус розпочне вражати не лише легені, а й інші органи організму, вважає лікар Олександр Карловський.

– Йдеться про розширення впливу – не лише легені чи рецептори, а й на інші органи. Якщо буде задіяно більше клітин, які будуть вражатися вірусом, можуть з’явитися нові симптоми, більш тяжкий перебіг хвороби, збільшення летальних випадків, – заявив Олександр Карловський.

За його словами, варто робити тестування на коронавірус, щоб одразу виявити хворобу.

Це дозволить вчасно ізолювати хворого та припинити поширення вірусу. Також важливо розпочати лікування, щоб вберегти хворого від тяжких наслідків інфікування.

Нині у світі циркулює індійський штам коронавірусу Дельта. Мутацію вважають більш небезпечною, ніж “дикий” варіант вірусу. Вона швидше поширюється та здатна викликати складніший перебіг хвороби. Через це у країнах збільшується кількість хворих на коронавірус та погіршується загальна епідситуація.

Джерело: УНН