В Індії поширюється загадкова лихоманка, яка вже забрала життя десятка людей.

У зв’язку з цим влада індійського штату Уттар-Прадеш ухвалила рішення скасувати всі заняття в школах з першого до восьмого класу. Епіцентр захворюваності – округ Фірозабад.

За словами заступника головного секретаря штату Уттар-Прадеш з питань охорони здоров’я Аміт Мохан Прасад, причиною виникнення спалаху може бути лихоманка денге, яку поширюють комарі. Проте причини виникнення та поширення хвороби ще з’ясовують.

Водночас міністр штату Йоги Адітьянатх заявив, що спеціальні бригади медиків направляються в місця, де зафіксовано спалахи захворювання. Зразки крові хворих відправлено на дослідження.

Він додав, що станом на 31 серпня від недуги у Фірозабаді померли 32 дитини й 7 дорослих.

Симптоми хвороби: висока температура, зневоднення, зниження рівня тромбоцитів в крові, у деяких пацієнтів є симптоми лихоманки денге. Також лікарі фіксували сильну мігрень, біль у м’язах, нудоту та збільшення лімфатичних вузлів.

Минулого тижня від загадкової хвороби у штаті Уттар-Прадеш померли 68 людей, 40 з яких – діти. Через спалах хвороби у лікарнях не вистачає місць для хворих, тому їх перевозять до закладів, де лікують людей з коронавірусом.

Велику кількість випадків захворювання також зареєстрували в районах Агра, Матхура, Майнпурі, Ця та Касгандж.

Індійські фахівці називають попередні причини виникнення лихоманки, з-поміж них – недотримання мешканцями норм гігієни та санітарії.

Джерело: India Today