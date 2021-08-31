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Ольга Тетеріна |

Поступове зростання: в Україні за добу підтвердили 1 356 нових випадків Covid-19

Поступове зростання: в Україні за добу підтвердили 1 356 нових випадків Covid-19

Станом на 31 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 286 296 випадків коронавірусу. А за добу – 1 356 нових хворих. З-поміж них – 75 дітей та 31 медпрацівник.

До лікарень з діагнозом коронавірус потрапили 470 українців.

З початку пандемії Covid-19 вірус забрав життя 53 789 громадян, за добу померла 51 людина.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 207 940 особам, за останні 24 години – 1 257.

Загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР, протягом доби – 21 236.

Коронавірус в Україні 31 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в регіонах 

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

  • м. Київ – 204 випадки;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 18 випадків;
  • Дніпропетровська область – 59 випадків;
  • Донецька область – 59 випадків;
  • Житомирська область – 25 випадків;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 80 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок;
  • Київська область – 28 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 106 випадків;
  • Львівська область – 51 випадок;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 127 випадків;
  • Полтавська область – 59 випадків;
  • Рівненська область – 40 випадків;
  • Сумська область – 25 випадків;
  • Тернопільська область – 20 випадків;
  • Харківська область – 144 випадки;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 28 випадків;
  • Чернівецька область – 87 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.
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Скільки колективів шкіл в Україні вакцинувалися від Covid-19 до початку навчання

Вакцинація в Україні 

За добу, 30 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані – 99 792 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення.

Коронавірус в Україні 

Минулої доби, 29 серпня, в Україні підтвердили  2 284 940 випадків коронавірусу. За добу було 749 нових хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах  ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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