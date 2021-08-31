В Україні відтерміновують повний перехід на електронні лікарняні та відмову від паперових аналогів. Це мало відбутися 1 вересня, однак поки що не всі лікарі опанували систему.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ. За його словами, орієнтовно це може статися через місяць.

– Зараз понад 2 тис. закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачено повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що у глибинках, яким треба трохи більше часу, нині юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня, – зазначив Роман Борщ.

За інформацією відомства, поки що не всі лікарі мають доступ до комунікацій.

Ще наприкінці 2019 року Кабмін заговорив про перехід на електронні лікарняні.

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Спочатку ініціативу хотіли реалізувати до квітня 2020-ого. Але потім цей процес затримався.

Водночас протягом 2020 року 13 млн українців отримали електронну медичну картку у межах програми цифровізації системи охорони здоров’я.

Джерело: Суспільне