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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Третє Covid-щеплення – чи пропонуватимуть бустерну дозу українцям

вакцинація

В окремих країнах світу, зокрема в Ізраїлі, громадянам розпочали пропонувати зробити третє щеплення від коронавірусу. Це так звана бустерна, підсилювальна доза речовини. Однак в Україні поки що не розглядали можливість вакцинації третьою дозою.

Про це Фактам ICTV розповіли у прес-службі МОЗ України.

– Наразі немає рекомендацій або висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я чи європейських або американських регуляторних органів щодо необхідності введення третьої підсилювальної або ж бустерної дози вакцини від коронавірусу, – зазначили у МОЗ.

За інформацією відомства, у разі публікації результатів відповідних досліджень Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики надасть свої висновки, на базі яких ухвалюватиметься рішення.

Водночас нині в Україні намагаються швидше вакцинувати якомога більше українців двома дозами. Це – головна стратегія відомства.

– В Україні наразі доступні чотири вакцини – AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, – додали у відомстві.

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Міністерство охорони здоров’я закликає українців, які не мають медичних протипоказів та ще не встигли отримати свою ефективну та безпечну вакцину проти коронавірусу, зробити це якнайшвидше. Особливо це актуально напередодні осінньо-зимового сезону, коли зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Фото: Depositphotos

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