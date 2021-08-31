У Києві встановили низку заборон, які діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Так, від батьків учнів вимагатимуть Covid-сертифікат або ПЛР-тест на вході до школи.

Батькам заборонять відвідувати заклади освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на Сovid-19, проведеного не більше як за 72 години до відвідування закладу. Заборона діятиме у всіх зонах карантину.

Також у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, незалежно від форм власності, та в інклюзивно-ресурсних центрах заборонять:

проводити масові (освітні, наукові, тематичні та інші) заходи без надітих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;

вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти.

Ці обмеження стосуються зеленої зони епідемічної небезпеки.

Крім того, у КМДА назвали список обмежень для закладів освіти, які діятимуть у жовтій, помаранчевій та червоній зонах карантину.

У жовтій та помаранчевій зоні заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачам освіти та проведення у закладах освіти масових заходів за участю учнів у разі відсутності у більш як 20% персоналу закладу освіти документів, що підтверджують отримання повного курсу вакцинації;

відвідувати заклади освіти учням у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з Сovid-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проводити у закладах освіти масові заходи за участю здобувачів освіти із більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

відвідувати заклади особам, які не є учасниками освітнього процесу;

вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на Сovid-19, проведеного не більше як за 72 години до відвідування закладу.

А у червоній зоні заборонено відвідувати заклади незалежно від форм власності здобувачами освіти. Проте є винятки для здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти, учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь в атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документів, що посвідчують отримання повного курсу вакцинації.