Covid-повідомлення невтішні: штам Дельта продовжує поширюватися, кількість хворих і померлих збільшується. У багатьох країнах активізувався процес вакцинації.

Як і де правильно зробити щеплення від Covid-19, розповіла сімейний лікар Софія Тимошенко.

-Для того, щоб отримати щеплення від Covid-19, потрібно прийти в будь-який центр масової вакцинації в вашому місті чи районі, – розповіла лікар. – Адресу найближчого пункту ви можете знайти на сайті helsi.me.

Для вакцинації потрібно надати паспорт та ідентифікаційний код. Декларація з сімейним лікарем не потрібна.

– Головне, не вірити в міфи про вакцинацію і коронавірус, які активно поширюються, – сказала Софія Тимошенко. – Міфом є заяви, що щеплення тягне за собою безпліддя. РНК-вакцина ніяк не впливає на дітонародження і генетичний код.

Багато хто вважає, що внаслідок вакцинації можна захворіти на коронавирусну інфекцію, але це не так.

– Хвороба не може виникнути після щеплення, – пояснює сімейний лікар. – Вакцина вчить організм розпізнавати збудника коронавирусної інфекції. Антитіла, які утворюються при цьому, і захищають вас від хвороби.

Навіть якщо ви перехворіли на коронавірус, потрібно вакцинуватися, тому що імунітет, який з’явився після хвороби, недовговічний. А щеплення допоможе продовжити період захисту ще на деякий час.