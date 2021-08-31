Як мотивувати дитину на навчання: топ-5 фраз

Як мотивувати дитину на навчання – запитання, що виникає перед батьками напередодні 1 вересня. Тим паче цьогоріч діти знову повернуться за парти і навчатимуться очно.

Разом із психологом Дар’єю Гурою Факти ICTV з’ясували, як налаштувати дитину 6-8 років на навчання. Спеціаліст назвала топ-5 фраз, які треба говорити їй у перший день школи, а також слова, про які варто забути, щоб випадково не демотивувати школяра.

Фрази, які допоможуть налаштувати дитину на навчання

Тебе чекає багато нового

– Дитина полюбляє все нове, тому що це завжди цікаво. Цією фразою батьки досягнуть того, що викличуть у дитини інтерес, – говорить Дар’я Гура.

Ти талановитий і впораєшся з усім. А якщо у тебе щось не вийде, ми разом із цим розберемося

За словами психолога, усі діти талановиті, тільки потрібно це роздивитися. За допомогою таких слів близькі зможуть підтримати дитину і покажуть, що у неї є надійний тил.

На тебе чекають нові друзі

Ця фраза, з одного боку, також викличе інтерес. А з іншого – підготує школяра до того, що у нього значно розшириться коло спілкування.

У тебе з’являться нові інтереси

– Дитина відвідувала секції та гуртки і до школи, але тепер їх буде значно більше. Таким чином батьки також викличуть інтерес, – додає Дар’я Гура.

Ти станеш дорослішим

– Усі діти хочуть бути дорослішими, товаришувати з дорослими дітьми, тому це також має її змотивувати, – продовжує психолог.

Водночас є фрази, від яких потрібно відмовитися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Слова, які не варто говорити дитині перед початком навчання

Ти маєш добре вчитися.

Учитель завжди має рацію.

Ти повинен приносити лише хороші оцінки.

Ти не вийдеш гуляти, поки не зробиш домашнє завдання.

Ти повинен бути відмінником.

– Усі фрази зі словом повинен можуть вбити мотивацію. Дитина через вік не зрозуміє, навіщо їй це треба. У неї не буде внутрішнього інтересу, – коментує Дар’я Гура.

Тиском і завищенням планки батьки можуть демотивувати дитину, підсумовує вона.