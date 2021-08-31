Як мотивувати дитину на навчання: топ-5 фраз

Як мотивувати дитину на навчання – запитання, що виникає перед батьками напередодні 1 вересня. Тим паче цьогоріч діти знову повернуться за парти і навчатимуться очно.
Разом із психологом Дар’єю Гурою Факти ICTV з’ясували, як налаштувати дитину 6-8 років на навчання. Спеціаліст назвала топ-5 фраз, які треба говорити їй у перший день школи, а також слова, про які варто забути, щоб випадково не демотивувати школяра.
Фрази, які допоможуть налаштувати дитину на навчання
- Тебе чекає багато нового
– Дитина полюбляє все нове, тому що це завжди цікаво. Цією фразою батьки досягнуть того, що викличуть у дитини інтерес, – говорить Дар’я Гура.
- Ти талановитий і впораєшся з усім. А якщо у тебе щось не вийде, ми разом із цим розберемося
За словами психолога, усі діти талановиті, тільки потрібно це роздивитися. За допомогою таких слів близькі зможуть підтримати дитину і покажуть, що у неї є надійний тил.
- На тебе чекають нові друзі
Ця фраза, з одного боку, також викличе інтерес. А з іншого – підготує школяра до того, що у нього значно розшириться коло спілкування.
- У тебе з’являться нові інтереси
– Дитина відвідувала секції та гуртки і до школи, але тепер їх буде значно більше. Таким чином батьки також викличуть інтерес, – додає Дар’я Гура.
- Ти станеш дорослішим
– Усі діти хочуть бути дорослішими, товаришувати з дорослими дітьми, тому це також має її змотивувати, – продовжує психолог.
Водночас є фрази, від яких потрібно відмовитися.
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Слова, які не варто говорити дитині перед початком навчання
- Ти маєш добре вчитися.
- Учитель завжди має рацію.
- Ти повинен приносити лише хороші оцінки.
- Ти не вийдеш гуляти, поки не зробиш домашнє завдання.
- Ти повинен бути відмінником.
– Усі фрази зі словом повинен можуть вбити мотивацію. Дитина через вік не зрозуміє, навіщо їй це треба. У неї не буде внутрішнього інтересу, – коментує Дар’я Гура.
Тиском і завищенням планки батьки можуть демотивувати дитину, підсумовує вона.