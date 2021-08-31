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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Як мотивувати дитину на навчання: топ-5 фраз

1 вересня

Як мотивувати дитину на навчання – запитання, що виникає перед батьками напередодні 1 вересня. Тим паче цьогоріч діти знову повернуться за парти і навчатимуться очно.

Разом із психологом Дар’єю Гурою Факти ICTV з’ясували, як налаштувати дитину 6-8 років на навчання. Спеціаліст назвала топ-5 фраз, які треба говорити їй у перший день школи, а також слова, про які варто забути, щоб випадково не демотивувати школяра.

Фрази, які допоможуть налаштувати дитину на навчання

  • Тебе чекає багато нового

– Дитина полюбляє все нове, тому що це завжди цікаво. Цією фразою батьки досягнуть того, що викличуть у дитини інтерес, – говорить Дар’я Гура.

  • Ти талановитий і впораєшся з усім. А якщо у тебе щось не вийде, ми разом із цим розберемося

За словами психолога, усі діти талановиті, тільки потрібно це роздивитися. За допомогою таких слів близькі зможуть підтримати дитину і покажуть, що у неї є надійний тил.

Дарья Гура

  • На тебе чекають нові друзі

Ця фраза, з одного боку, також викличе інтерес. А з іншого – підготує школяра до того, що у нього значно розшириться коло спілкування.

  • У тебе з’являться нові інтереси

– Дитина відвідувала секції та гуртки і до школи, але тепер їх буде значно більше. Таким чином батьки також викличуть інтерес, – додає Дар’я Гура.

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  • Ти станеш дорослішим

– Усі діти хочуть бути дорослішими, товаришувати з дорослими дітьми, тому це також має її змотивувати, – продовжує психолог.

Водночас є фрази, від яких потрібно відмовитися.

 

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Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Слова, які не варто говорити дитині перед початком навчання

  • Ти маєш добре вчитися.
  • Учитель завжди має рацію.
  • Ти повинен приносити лише хороші оцінки.
  • Ти не вийдеш гуляти, поки не зробиш домашнє завдання.
  • Ти повинен бути відмінником.
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– Усі фрази зі словом повинен можуть вбити мотивацію. Дитина через вік не зрозуміє, навіщо їй це треба. У неї не буде внутрішнього інтересу, – коментує Дар’я Гура.

Тиском і завищенням планки батьки можуть демотивувати дитину, підсумовує вона.

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