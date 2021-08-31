Багато людей і хочуть вакцинуватися, але досі вагаються, або ж не можуть зупинити свій вибір на якійсь одній вакцині. Їх у нас вже цілих чотири.

Яку вибрати, радить сімейний лікар Софія Тимошенко.

– Не думайте довго. Ідіть до найближчого пункту або центру масової вакцинації і робіть щеплення тією вакциною, яка є в наявності, – порадила лікар.

І дійсно, час не чекає, коронавірус у вигляді штаму Дельта вже поширився на всі континенти і збирає свою сумну данину.

Якщо не знаєте, яку вакцину обрати, Софія Тимошенко розповість вам про всі. Отже:

CoronaVac – вакцина виготовлена ​​з інактивованого вірусу. Її ефективність після другої дози становить 83,5%. Добре сприймається організмом і виробляє антитіла до коронавірусу. Потрібно ввести дві дози з інтервалом 14-28 днів. Pfizer – РНК-вакцина. Другу дозу вводять через 21 день. Ефективність після другої дози – 95%. AstraZeneca – векторна вакцина. Ефективність 81,3%. Другу дозу вводять через 12 тижнів. Moderna – РНК-вакцина. Ефективність 94%. Інтервал між дозами – 28 днів.

– І найголовніше, всі вакцини на 100% оберігають від тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації з реанімацією, – стверджує сімейний лікар.

Якщо боїтеся побічних ефектів, то знайте, що кожен організм унікальний і по-різному реагує на введення вакцини. Важкі випадки виникають дуже-дуже рідко. А температура до 38,5, озноб, біль у місці уколу – це нормальне явище після щеплення.

Тривають всі ці реакції до 3-5 днів. Потім все стає на свої місця. Є люди, у яких вакцинація не викликає ніякої реакції, але вона все одно працює в організмі і захищає від коронавірусу.