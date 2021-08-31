Відтепер медичні працівники, педагогічні колективи та представники соціальних служб Ізраїлю зобов’язані мати “зелений паспорт”, який свідчить про походження антитіл проти Covid-19. Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії міністрів, присвяченому боротьбі з Covid-19.

Дія документа поширюється також на співробітників спортивних залів, ресторанів, кафе, парків і місць розваг. Якщо “зелений паспорт” відсутній, людині слід мати з собою негативний ПЛР-тест.

Крім того, напередодні свята Рош а-Шана були введені обмеження на відвідування Стіни Плачу. У традиційних заходах зможуть брати участь щонайбільше 8 тис. осіб, яких розділять на 18 груп. Мати “зелений паспорт” при цьому бажано, а захисну медичну маску – обов’язково.

А щодо початку нового навчального року, то згідно з розпорядженням уряду Ізраїлю 8-12 класи навчатимуться очно навіть у червоних зонах, якщо принаймні 70% учнів будуть вакциновані. Причому вакцинованими з 30 серпня вважаються тільки ті, хто отримав дві дози Covid-вакцини.

Вчителі та персонал шкіл повинні два рази на тиждень пред’являти негативний ПЛР-тест, який можна буде зробити в спеціальних експрес-пунктах, розгорнутих по всій країні.

За даними сайту Worldometer, з початку пандемії в Ізраїлі зареєстровано понад 1 млн випадків Covid-19 і понад 1 тис. летальних випадків. Успішно подолали хворобу 973,7 тис. ізраїльтян.

Джерело: Mako