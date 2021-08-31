З 1 вересня діти знову повернуться до школи та житимуть за новим графіком. Через відвідування школи, гуртки, секції, спілкування з друзями і хобі у них можуть виникнути проблеми зі сном. Бажаючи все встигнути, вони будуть нехтувати дорогоцінними хвилинами відпочинку, що може відобразитися на їхньому здоров’ї, самопочутті й успішності.
Журналісти CNN розібралися, які заходи можуть вжити батьки, щоб забезпечити дитині достатню кількість часу для сну.
Як налагодити сон дитини
- Не дозволяти спати на вихідних
Діти можуть нехтувати годинами сну у будні, знаючи, що відіспляться на вихідних. Крім того, більш тривалий сон на вихідних впливає на загальний режим дитини. Тому не варто дозволяти їй занадто довго лежати у ліжку на вихідних. Оптимальний варіант – дозволити поспати зайву годину, але не більше.
- Намагатися вкласти спати якомога раніше
У будні також можна намагатися вкласти дитину спати раніше. Ці спроби можуть бути марними, однак ефект все ж може бути.
- Бути прикладом
Батьки мають бути прикладом для дитини і лягати спати вчасно. Якщо ж діти бачать, що батьки відправили їх спати, а самі продовжують бути бадьорими, вони також не поспішатимуть засинати.
- Спальня – лише для сну
Потрібно привчити дитину до того, що у спальні вона лише спить. Телевізор, ігри і їжа повинні залишатися в інших кімнатах. Так під час перебування у спальні організм дитини буде сам налаштовуватися на сон.
- Встановити режим релаксації
Вечорами можна практикувати сімейну йогу, спільне прослуховування медитативної музики і читання книг. Це допоможе налаштувати дитину на сон.