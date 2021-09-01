Забруднення повітря – одна з причин, які підвищують рівень смертності у світі.
За даними фахівців ООН, це призводить до смертей 7 млн людей на планеті щороку.
З цієї причини у світі помирає більше людей, ніж від війн, куріння і туберкульозу.
Також вони назвали країни, де забруднення повітря призводить до найбільшого скорочення тривалості життя громадян.
Топ-3 країни:
- США – приблизно на 4 місяці;
- Росія – приблизно на 9 місяців;
- Індія – на 1,5 року.
Крім того, в організації назвали головну причину забруднення повітря, це – робота промислових підприємств, де відбувається спалювання викопного палива.
Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней – больше, чем войны, курение и туберкулез.
Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни.
В США примерно на 4 мес
В РФ примерно на 9 мес
В Индии на 1,5 года
Главная причина – сжигание ископаемого топлива. pic.twitter.com/FEGgjM3fj0
— ООН (@UnitedNationsRU) September 1, 2021
За останні майже два роки коронавірус став однією з причин, яка збільшила кількість смертей на планеті. Люди помирають від ускладнень, викликаних перебігом хвороби. Водночас фахівці вважають, що вакцинація може допомогти впоратися з цією проблемою. Через це потрібно більш активно імунізуватися.
Джерело: ООН