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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Більше, ніж від війн: в ООН назвали причину, яка провокує 7 млн смертей у світі щороку

повітря у Києві

Забруднення повітря – одна з причин, які підвищують рівень смертності у світі.

За даними фахівців ООН, це призводить до смертей 7 млн ​​людей на планеті щороку.

З цієї причини у світі помирає більше людей, ніж від війн, куріння і туберкульозу.

Також вони назвали країни, де забруднення повітря призводить до найбільшого скорочення тривалості життя громадян.

Топ-3 країни:

  • США – приблизно на 4 місяці;
  • Росія – приблизно на 9 місяців;
  • Індія – на 1,5 року.
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Крім того, в організації назвали головну причину забруднення повітря, це – робота промислових підприємств, де відбувається спалювання викопного палива.

За останні майже два роки коронавірус став однією з причин, яка збільшила кількість смертей на планеті. Люди помирають від ускладнень, викликаних перебігом хвороби. Водночас фахівці вважають, що вакцинація може допомогти впоратися з цією проблемою. Через це потрібно більш активно імунізуватися.

Джерело: ООН

Фото: Depositphotos

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