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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубнік |

Через мандрівників з окупованого Криму: Херсонщині загрожує жовта зона карантину

карантин, локдаун, коронавирус, дети в масках

Херсонська область може найближчим часом опинитися у жовтій зоні карантину. У регіоні фіксується погіршення епідситуації.

Такий прогноз озвучив очільник регіонального Лабораторного центру Юрій Ромаскевич.

– Гадаю, що збільшення кількості інфікувань сталося через численних мандрівників, котрі перетинають КПВВ з боку окупованого Криму. Там штам Дельта почав лютувати задовго до того, як він прийшов до нас, і принесли його саме ті, хто повертався з півострова, – зазначив Юрій Ромаскевич.

За його словами, якщо показники продовжать погіршуватися, регіон перейде до жовтої зони.

Через це школи можуть повернутися до дистанційного навчання. Продовжать працювати лише ті заклади, де вакциновано 80% персоналу.

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Нині усі регіони України продовжують перебувати у зеленій зоні карантину, попри коливання показників нових випадків та зростання рівня госпіталізацій.

Щодня МОЗ називає області, де фіксується погіршення епідситуації, нерідко поміж них опинялася і Херсонщина. Фахівці прогнозують, що восени в Україні варто очікувати спалах коронавірусу, причини – циркуляція штаму Дельта та повернення дітей до шкіл.

Джерело: Новий день

Фото: Depositphotos

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