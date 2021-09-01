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Людмила Грубник |

Чим годувати школяра – топ-5 продуктів для гарної роботи мозку

Чим годувати школяра – топ-5 продуктів для гарної роботи мозку

З 1 вересня діти пішли до школи та будуть активно гризти граніт науки. Щоб їх мозок добре працював, і навчання давалося легше, вони мають правильно харчуватися.

Дієтологи назвали низку продуктів, які варто додати до раціону школяра, щоб зробити його навчання більш продуктивним.

Топ-5 продуктів для гарної роботи мозку

  • Жирні сорти риби

Додавання лосося або сьомги, які містять корисні кислоти Омега-3, до раціону позитивно відобразиться на когнітивних функціях дитини, сприятиме емоційному здоров’ю і зменшить ризик розвитку депресії.

  • Лохина

Ягода багата антоцианами, рослинними з’єднаннями, які чинять як протизапальний, так і антиоксидантний ефект. Крім того, вона – джерело вітамінів і мікроелементів.

  • Куркума

Вона містить куркумін, який сприятливо впливає на роботу мозку і покращує пам’ять.

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  • Темний шоколад

Продукт містить флавоноїди, які допоможуть поліпшити пам’ять і сповільнити вікове зниження розумових здібностей.

  • Яйця

Яєчний жовток багатий холіном, споживання якого пов’язане з поліпшенням розумової функції і пам’яті.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Depositphotos

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