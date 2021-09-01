З 1 вересня діти пішли до школи та будуть активно гризти граніт науки. Щоб їх мозок добре працював, і навчання давалося легше, вони мають правильно харчуватися.

Дієтологи назвали низку продуктів, які варто додати до раціону школяра, щоб зробити його навчання більш продуктивним.

Топ-5 продуктів для гарної роботи мозку

Жирні сорти риби

Додавання лосося або сьомги, які містять корисні кислоти Омега-3, до раціону позитивно відобразиться на когнітивних функціях дитини, сприятиме емоційному здоров’ю і зменшить ризик розвитку депресії.

Лохина

Ягода багата антоцианами, рослинними з’єднаннями, які чинять як протизапальний, так і антиоксидантний ефект. Крім того, вона – джерело вітамінів і мікроелементів.

Куркума

Вона містить куркумін, який сприятливо впливає на роботу мозку і покращує пам’ять.

Темний шоколад

Продукт містить флавоноїди, які допоможуть поліпшити пам’ять і сповільнити вікове зниження розумових здібностей.

Яйця

Яєчний жовток багатий холіном, споживання якого пов’язане з поліпшенням розумової функції і пам’яті.

Джерело: Eat This, Not That