Урядова програма Доступні ліки почала діяти в Україні у квітні 2017 року. На той час життєво необхідні препарати могли отримати безоплатно або з незначною доплатою пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу.

На сьогодні програма охоплює 292 лікарських засоби, 70 з них – повністю безоплатні.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що доступними ліками є:

лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань;

ліки для первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів;

препарати для лікування діабету ІІ типу;

ліки для лікування бронхіальної астми.

Чому саме ці захворювання

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних, на діабет ІІ типу страждає 1 млн людей. Це у шість разів більше, аніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано понад 210 тис. Здебільшого це діти та молодь.

Як отримати ліки – покрокова інструкція

зверніться до лікаря та отримайте рецепт;

завітайте до аптеки з позначкою Доступні ліки;

отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять тільки одну діючу речовину).

За які ліки потрібно доплачувати

Реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь у програмі Доступні ліки.

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь. Тобто такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безоплатно.

Дорожчий препарат, вартість якого не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною.

Щоб дізнатися, які ліки безоплатні, завантажте Реєстр у форматі exel. В останньому стовпчику таблички є інформація про суму доплати. Безкоштовними є ліки з сумою доплати в 0,00 грн.

З повним переліком ліків можна ознайомитися тут.