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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Друг чи не друг: наш вибір оточення може контролювати генетика

друзья

Дослідження, проведене медичною школою Університету Меріленда (UMSOM) в США, припускає, що дружба, заснована на миттєвій реакції сумісності, може мати біологічну основу.

Вчені показали, що варіації ферменту, виявленого в тій частині мозку, яка регулює настрій і мотивацію, мабуть, контролюють ще й наші соціальні переваги.

Розуміння того, які фактори визначають ці соціальні переваги, може допомогти краще зрозуміти, що йде не так з хворобами, пов’язаними з соціальною ізоляцією, такими як шизофренія або аутизм, щоб можна було розробити більш ефективні методи лікування.

– Ми припускаємо, що це тільки перший серед багатьох біомаркерів сумісності в мозку, які можуть контролювати соціальні переваги, – зазначила доцент анатомії і нейробіології Мічі Келлі.

За її словами, можливість по-справжньому зрозуміти фактори, що лежать в основі людської сумісності, допомогла б краще підбирати відносини, щоб зменшити душевний біль і кількість розлучень. Або, наприклад, раціональніше підбирати пацієнтів і лікарів для підвищення якості лікування.

Команда досліджувала соціальні основи дружби на тваринах, а точніше на мишах, намагаючись зрозуміти, що саме визначає їх переваги в друзях.

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Це дуже важливе відкриття в контексті лікування таких соціальних захворювань, як шизофренія або вікове когнітивне зниження, при якому соціальне самітництво і ізоляція можуть істотно знизити якість життя людини, переконані дослідники.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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