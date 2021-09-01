На початку осені, 1 вересня, в Україні стартує новий навчальний рік. Але зважаючи на поширення коронавірусу в країні, учням та вчителям доведеться дотримуватися низки карантинних правил та механізмів реагування.

Про це свідчить постанова головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Згідно з документом, у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в школяра, а також за відсутності батьків, дитина має надіти маску.

Вчитель зобов’язаний повідомити адміністратору школи та медпрацівнику про ознаки хвороби в дитини. Школа поінформує батьків школяра. Потім вони вирішують, чи необхідно звертатися до закладів охорони здоров’я.

Також школяра із симптомами коронавірусу ізолюють у спеціально відведеному приміщенні закладу. Після того, як дитина піде з приміщення, там мають провести дезінфекцію висококонтактних поверхонь та провітрити його.

Якщо ж у дитини підтвердили коронавірус, всі учні, які перебували з хворим в одному приміщенні, мають піти на самоізоляцію.

Крім того, під час входу у навчальний заклад викладачі та школярі зобов’язані надівати захисну маску. Це правило також стосується і батьків учнів.

Проте під час занять діти можуть не дотримуватися маскового режиму. Але в разі пересування між приміщеннями в школі маски надягати все ж доведеться. Винятком є учні 1-4 класів, адже їм дозволяється не використовувати засоби захисту.

У МОЗ рекомендують викладачам надягати захисні щитки під час проведення уроків. Вони багаторазові, тому їх необхідно дезінфікувати.

У КМДА батькам заборонять відвідувати заклади освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на Сovid-19, проведеного не більше як за 72 години до відвідування закладу. Заборона діятиме у всіх зонах карантину. Детальніше про карантинні заходи у школах – читайте на Фактах ICTV.