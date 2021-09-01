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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Кількість збільшується: за добу в Україні зафіксували 2 075 нових випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 1 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 288 371 випадок коронавірусу. А за добу – 2 075 нових хворих. З-поміж них – 153 дитини та 52 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом коронавірус потрапили 874 українці.

З початку пандемії Covid-19 вірус забрав життя 53 833 громадян, за добу померло 44 людини.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 208 865 особам, за останні 24 години – 925.

Загалом в Україні провели 12 008 463 тестування методом ПЛР, протягом доби – 28 140.

Коронавірус в Україні 1 вересня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус у регіонах 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

  • м. Київ – 268 випадків;
  • Вінницька область – 34 випадки;
  • Волинська область – 35 випадків;
  • Дніпропетровська область – 108 випадків;
  • Донецька область – 139 випадків;
  • Житомирська область – 63 випадки;
  • Закарпатська область – 24 випадки;
  • Запорізька область – 58 випадків;
  • Івано-Франківська область – 81 випадок;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 115 випадків;
  • Львівська область – 121 випадок;
  • Миколаївська область – 33 випадки;
  • Одеська область – 103 випадки;
  • Полтавська область – 28 випадків;
  • Рівненська область – 65 випадків;
  • Сумська область – 43 випадки;
  • Тернопільська область – 73 випадки;
  • Харківська область – 177 випадків;
  • Херсонська область – 120 випадків;
  • Хмельницька область – 93 випадки;
  • Черкаська область – 49 випадків;
  • Чернівецька область – 128 випадків;
  • Чернігівська область – 32 випадки.
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Вакцинація в Україні 

За добу, 31 серпня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 157 049 людей. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані – 102 694 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 9 239 171 щеплення.

Коронавірус в Україні 

Минулої доби, 31 серпня, в Україні підтвердили 2 286 296 випадків коронавірусу. За добу було 1 356 нових хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах  ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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