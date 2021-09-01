В Україні раніше пробу Манту робити всім дітям щороку. Таким чином вивчали стан інфікованості збудником туберкульозу — мікобактерією, або бацилою Коха.

У МОЗ повідомили, що проводити пробу Манту не рекомендують усім, адже для початку потрібна діагностика дітей, які не належать до груп ризику, недоцільна як із медичної, так і з економічної точки зору.

Пробу Манту проводять перед щепленням БЦЖ дітям, старшим за два місяці. Вакцинуватися можна, якщо проби Манту був негативним. Водночас малюкам після народження та до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводять одразу.

За даними МОЗ, ситуація із захворюваністю на туберкульоз в Україні дуже напружена. багато людей інфіковані мікобактеріями, тож значно ефективнішими в подоланні цієї хвороби є:

охоплення вакцинацією БЦЖ новонароджених дітей;

профілактика туберкульозу серед груп ризику через діагностику латентної туберкульозної інфекції (ЛТБІ);

призначення профілактичного лікування туберкульозу, раннє виявлення хворих на туберкульоз та своєчасне призначення їм ефективного лікування.

Нині пробу Манту обов’язково робити дорослим і дітям, які мають такі чинники ризику розвитку туберкульозу, як:

контакт з особою, хворою на туберкульоз із бактеріовиділенням;

ВІЛ-інфекція;

потреба в трансплантації органів або кісткового мозку;

силікоз (захворювання людини, яке виникає при тривалому вдиханні шахтного пилу, що містить вільний діоксид силіцію).

Позитивна проба Манту не завжди є доказом інфікування туберкульозом. З результатами варто звернутися до сімейного лікаря або педіатра чи терапевта.

Нещодавно у МОЗ зазначили, що усі регіони України забезпечені вакциною БЦЖ – єдиним препаратом для щеплення проти туберкульозу.

Кількість препарату повністю забезпечує потребу у рутинному щепленні до наступного року усіх лікувальних закладів і пологових стаціонарів.