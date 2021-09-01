Впровадження Covid-паспортів, ймовірно, змусить тих людей, які вагаються вакцинуватися, ще рішучіше відмовлятися від Covid-щеплень, засвідчило дослідження за участі понад 16 тис. осіб.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив у липні, що уряд зробить обов’язковим надання Covid-паспортів у нічних клубах та інших багатолюдних закритих закладах.

Ніяких подробиць досі немає, але офіційний представник прем’єр-міністра заявив у вівторок, що в політиці жодних змін не відбулося.

– Ми широко виклали наш намір вимагати вакцинацію для нічних клубів і деяких інших місць. Найближчими тижнями ми повідомимо подробиці з цього приводу, – сказав він.

Цей крок не тільки допоможе захистити відвідувачів клубів від вірусу, віт також спрямований на стимулювання впровадження вакцини.

Опитування з цього приводу проводилося в квітні, коли більшість людей або не були вакциновані, або отримали тільки одну дозу. Було висловлено припущення, що з меншою ймовірністю вакцинуватимуться темношкірі молоді люди, які не говорять англійською і ставляться до паспортів негативно.

– Це створює ризик розділення суспільства, в якому більшість у відносній безпеці, але залишаються групи з низькою вакцинацією, де ще можуть ставатися спалахи, – написали дослідники.

В аналізі взяли участь 16,5 тис. осіб, 14,5 тис. з яких ще не отримали обидві дози вакцини. У цій групі переважна більшість (87,8%) зазначила, що на них рішення про застосування паспортів не вплине.

Однак із решти 12,2% близько двох третин заявили, що вони з меншою ймовірністю вакцинуватимуться, якщо буде введено паспорти, тоді як інші заявили, що вони будуть більш схильні до імунізації. Covid-паспорти ця група сприймала не так негативно, якщо вони були потрібні тільки для міжнародних поїздок, а не для використання всередині країни.

Лікар Алекс де Фігейредо з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, зауважив, що ці відсотки стають значними, якщо масштабувати їх на все населення.

Дослідження поведінкових ефектів передбачає, що схема введення Covid-паспортів викликає соціальну нерівність, сказав професор Джон Друрі, учасник підкомітету Sage, що консультує з поведінкової науки.

– Covid-паспорти тільки створять нерівність. Щоб зрозуміти це, достатньо поглянути на дані щодо невакцинованих. Це здебільшого молодь, бідняки і представники етнічних меншин, – наголосив він.

Негативне ставлення до впровадження Covid-паспортів було в чоловіків і високоосвічених людей.

Науковці кажуть, що існує ще одна проблема з паспортами вакцинації, особливо у світлі появи дуже заразного штаму Дельта. Це слабка наукова база.

Багато людей вакцинуватимуться, щоб повернути собі свободу, але за умови високого рівня раптових інфекцій, не виключено, що свободи вони все одно не отримають або вона буде обумовлена подальшими дозами, додає де Фігейредо.

– Це досить проблематично, оскільки люди можуть втомитися від цього і почати відмовлятися від щеплень, – додав він.

Пропозицію про Covid-паспорти британський сектор нічних клубів зустрів доволі скептично, попередивши, що це може завдати шкоди їхній роботі.

А от представники індустрії живої музики віддають перевагу нинішнім вимогам участі у фестивалях та інших музичних майданчиках. Це або подвійна вакцинація, або одужання від Covid, або негативний тест.

Схеми впровадження Covid-паспортів за кордоном розвивалися в різних напрямках і викликали різну реакцію. У Франції десятки тисяч людей протестували проти перепустки, яка дозволяє людям відвідувати ресторани, бари, літаки та поїзди.

Датська система коронапас діє з квітня, але з 10 вересня її припиняють, оскільки влада вважає, що вірус більше не становить серйозної загрози для суспільства. Бари, кафе, ресторани, музеї та майстри тату відкриті для всіх, хто може показати негативний результат тесту, зроблений щонайбільше за 72 години або сертифікат вакцинації.

Ізраїль, який був в авангарді впровадження щеплень від Covid-19, більшу частину року застосовував зелену перепустку. У лютому там випустили застосунок, який показує, чи була людина повністю вакцинована проти Covid або вона має ймовірний імунітет після хвороби.

Система QR-кодів, введена минулого року в Китаї, ділить людей на категорії різного кольору. Зелений дає їм змогу вільно переміщатися, якщо в громадських місцях є QR-коди для входу.

В Україні батькам заборонять відвідувати школи без документа, що посвідчує проходження повного курсу вакцинації або наявності негативного результату тестування на Сovid-19, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу. Заборона діятиме в усіх зонах карантину.