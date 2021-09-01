На початку нового навчального року важливо мотивувати дитину до навчання, налаштувати її на потрібну хвилю, щоб вона із цікавістю почала відвідувати уроки.

Психолог Дар’я Гура розповіла Фактам ICTV, як батьки можуть спонукати дитину зацікавитись навчанням, а які дії здатні вбити інтерес.

– Буває зовнішня і внутрішня мотивація. Внутрішня – сильніша, тому потрібно орієнтуватися на неї. Для цього треба зрозуміти, що рухає дитиною. Зважаючи на її інтереси, слід пояснювати цінність освіти, – говорить Дар’я Гура.

Також не варто забувати: багато чого залежить від того, хто вчить дитину.

– Важливо знайти харизматичного вчителя, який буде захоплений своїм предметом, і з таким же інтересом вчитиме дітей, – додає психолог.

За словами фахівця, добре, якщо серед предметів будуть ті, які дитина полюбляє.

– Наприклад, дитина полюбляє малювати. Буде добре, якщо у неї з’явиться можливість займатися цим у школі, це одразу ж її зацікавить, – продовжує Дар’я Гура.

Також батьки самі мають бути прикладом для дітей.

– Завжди чимось цікавитися, розповідати з інтересом про свою роботу, хобі, бути самому захопленим чимось. Це все формує мотивацію до навчання, – пояснює експерт.

Незайвою буде й похвала, але не порожня, а за конкретні дії.

– Хвалити за реальні успіхи, щоб сформувати хорошу самооцінку, тоді дитина повірить у себе, – коментує фахівець.

Водночас є поведінка та дії, здатні відбити у дитини бажання вчитися.

Чого не можна робити:

завищувати планку;

порівнювати дитину з кимось;

тиснути психологічно і фізично – карати за помилки, погані оцінки;

висміювати, робити некоректні зауваження;

надмірно опікати;

виконувати замість дитини її завдання.

– Батьки можуть думати, що якщо вони будуть виконувати замість дитини домашню роботу, то полегшать їй життя. Однак це не так. Потрібно мотивувати її самостійно шукати відповідь, – підсумовує психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Мотивувати дитину можна не лише діями, а й за допомогою правильно підібраних слів. Водночас важлива щоденна підтримка.