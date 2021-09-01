Настала осінь, з її приходом погіршилися прогнози щодо ситуації з коронавірусом в Україні та світі. Фахівці лякають зростанням кількості нових випадків хвороби, ці прогнози підтверджує і щоденна статистика Covid-19.

Станом на 1 вересня 2021 року у світі підтвердили понад 218,7 млн ​​випадків коронавірусу, в Україні загальна кількість хворих – 2 288 371. За весь час вірус забрав життя понад 4,5 млн людей на планеті, в Україні – 53 833 громадян.

Коронавірус в Україні

В Україні знову фіксується збільшення добового приросту хворих, за останній день їх – 2 075.

Фахівці Національної академії наук України попереджають – на початку вересня українцям варто бути готовими до добового зростання нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. За їхніми словами, у перший тиждень вересня очікується у середньому близько 1,7 тис. хворих, під час другого – до 2,3 тис.

Поки що усі регіони країни перебувають у зеленій зоні карантину, водночас показники двох із них не відповідають цьому. Ситуація з госпіталізацією хворих погіршилася в Івано-Франківській та Чернігівській областях. У першій показник – 57,8%, у другій – 55,4%.

З 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. МОЗ попереджає – учні та вчителі повинні дотримуватися низки карантинних правил, щоб уникнути спалаху вірусу.

У разі підтвердження у дитини коронавірусу усі учні, які перебували із хворим в одному приміщенні, повинні відправитися на самоізоляцію.

Коронавірус у світі

А у світі науковці продовжують вивчати штами коронавірусу. Так, варіант Мю, який виявили у Колумбії у січні 2021 року, становить велику небезпеку, кажуть у ВООЗ. На цю мутацію припадає 39% нових випадків Covid-19.

За їхньою інформацією, найбільше випадків штаму Мю – у країнах Центральної та Латинської Америки. Але його також зафіксували вже у багатьох країнах Європи і в США.

Країни світу продовжують боротися з коронавірусом за допомогою вакцинації. Дослідники проводять експерименти з вакцинами, змішуючи їх і вивчаючи вплив на організм людини.

Однак в Австралії науковці виступили проти таких дослідів. Вони вважають, що змішування вакцин небезпечне для громадян. Потрібно колоти дві дози однієї й тієї ж речовини, тоді буде користь і жодного ризику.