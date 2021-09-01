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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Високий рівень Covid-госпіталізацій: два регіони не відповідають зеленій зоні

коронавірус в україні

Нині ситуація із захворюваністю в Україні погіршується, адже збільшується кількість нових інфікувань Covid-19. Водночас усі регіони залишаються у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Але дві області не відповідають цій зоні за показником динаміки рівня госпіталізацій з Covid-19.

Так, ситуація з хворими погіршилась в Івано-Франківській області. Станом на 31 серпня показник динаміки рівня госпіталізацій становить 57,8%. А ще 30 серпня він був у межах норми – 42,3%.

Також ситуація з рівнем госпіталізацій погіршилася у Чернігівській області. Цей показник становить 55,4%. А ще днем раніше він відповідав зеленій зоні – 42,3%.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

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За даними Національної академії наук України, найвищі показники Covid-заражень зафіксовані в Чернівецькій області. Крім цього, там найвищі темпи поширення інфекції.

Станом на 1 вересня в Україні зафіксували 2 075 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 925 людям, а померли 44 пацієнти. До лікарень з діагнозом коронавірус за добу потрапили 874 українці.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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