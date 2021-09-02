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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубнік |

Коли Covid-хворі найбільш заразні – науковці назвали період

коронавірус

Науковці з’ясували період, коли хворий на коронавірус найбільш небезпечний для людей навколо та може з більшою ймовірністю їх заразити.

За оновленими данними, це переважно відбувається на другий-третій день після появи перших ознаків хвороби.

Дослідники вивчали перебіг пандемії у провінції Чжецзян у Китаї протягом півроку. Вони визначили 730 початкових хворих на коронавірус, а також відстежили 8 852 людини, які контактували з ними.

Контактні особи найчастіше інфікувалися під час спілкування з хворими, у яких минуло два-три дні з моменту появи перших симптомів коронавірусу.

Після зараження науковці стежили за станом нових хворих впродовж щонайменше 90 днів після контакту, щоб переконатись, чи не з’явились інші симптоми пізніше.

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Також дослідникам вдалося встановити, що безсимптомно хворіли на коронавірус ті, хто заразився від людини, у якої хвороба також протікала без жодних ознак.

Уже минуло майже два роки з моменту, коли на планеті виявили перші випадки коронавірусу. Однак науковці продовжують вивчати вірус, його вплив на організм людини.

Джерело: Medical News Today

Фото: Depositphotos

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