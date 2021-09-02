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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 309 нових випадків

коронавірус

У Києві фіксують найбільшу кількість випадків Covid-19 серед українських регіонів, а також є поступове зростання захворюваності. За минулі 24 години у столиці підтвердили 309 нових випадків зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії у місті Covid-19 підтвердився у 224 801 киянина.

Крім того, троє мешканців столиці не змогли подолати викликані коронавірусом ускладнення і померли, довівши загальну кількість померлих до 5 284 осіб.

Водночас за останню добу одужати вдалося 155 людям. Таким чином загальна кількість мешканців Києва, які впоралися з коронавірусом, досягла 216 305.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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