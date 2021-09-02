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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Розробили свою вакцину: Куба щеплюватиме від Covid-19 дітей від двох років

вакцинація дітей, діти

У Кубі планують вакцинувати від коронавірусу дітей віком від двох до 18 років. Щеплення робитимуть препаратом власного виробництва Soberana-2. 

Влада країни намагається до грудня щепити від Covid-19 90% населення. Підлітки почнуть вакцинуватися вже цього тижня. А діти молодшого віку зможуть отримати дозу препарату з середини вересня.

За даними виробника препарату Інституту Фінлі, випробування показали, що вакцина безпечна і викликає сильнішу імунну відповідь у дітей, ніж у дорослих.

Офіційний представник Міністерства охорони здоров’я Ілеана Моралес Суарес заявила, що вакцинація буде аналогічна щорічним вакцинаціям проти різних дитячих захворювань, які проходитимуть у тисячах громадських сімейних клініках.

Близько половини з 11,3 мільйона жителів Куби отримали принаймні одну дозу вакцини. Водночас понад 3,5 млн вже пройшли повний курс вакцинації.

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Нещодавно в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. Імунізація відбувається винятково вакциною Comirnaty від Pfizer та BioNTech.

Щеплення можуть отримати діти, у яких є показання за станом здоров’я. Також можуть бути причини, пов’язані з виїздом до іншої країни для постійного проживання чи навчання, а перетин кордону передбачає наявність щеплення від коронавірусу.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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