Легка форма міокардиту минає без медикаментозного лікування. Головне, дотримуватися порад лікаря і не перевантажувати організм.

У випадку більш важкого перебігу хвороби та у залежності від причини виникнення запалення міокарда призначають протизапальні засоби, антибактеріальні або противірусні препарати.

За важких форм хвороби пацієнта госпіталізують і призначають антиаритмічні, протизапальні препарати, протитромботичні препарати, антикоагулянти, гормони.

Хворому на легку форму міокардиту або після виписки з лікарні корисна помірна фізична активність. Потрібно також дотримуватися режиму дня. Важливо частіше перебувати на свіжому повітрі та уникати статичних і важких фізичних навантажень.

З часом поступово фізичні навантаження можна збільшувати.