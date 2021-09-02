Що таке міокардит?
Міокардит – це запальне захворювання міокарда. Вирізняють гострий міокардит, підгострий або хронічний.
Причини виникнення міокардиту?
Найчастіше міокардит розвивається як ускладнення інфекційної хвороби: вірусної або бактеріальної. Причинами можуть бути також алергія, аутоімунні захворювання, ниркова недостатність тощо.
Які симптоми міокардиту?
Слід звернути увагу на симптоми, які виникають невдовзі після застуди або кишкових розладів.
Для міокардиту характерні такі прояви:
- задишка за навантаження або у спокої;
- біль у грудній клітці;
- прискорене серцебиття;
- відчуття нестачі повітря;
- набряки.
Якщо вперше з’явилися кілька цих симптомів, потрібно терміново звернутися до лікаря. Адже задавнена хвороба без правильного лікування може викликати небажані наслідки із сумними перспективами.
Як діагностують міокардит?
Для діагностики потрібні такі дослідження:
Лабораторні:
- загальний аналіз крові;
- розгорнутий аналіз крові;
- аналіз на реактивний білок;
- маркер тромбозів;
- маркер запалення прокальцитонін (дозволяє визначити вірусну або бактеріальну природу запалення, паразитарне захворювання);
- аналіз на антитіла до міокарду.
Інструментальні дослідження:
- електрокардіограма;
- ехограма серця;
- МРТ серця.
Як лікують міокардит?
Легка форма міокардиту минає без медикаментозного лікування. Головне, дотримуватися порад лікаря і не перевантажувати організм.
У випадку більш важкого перебігу хвороби та у залежності від причини виникнення запалення міокарда призначають протизапальні засоби, антибактеріальні або противірусні препарати.
За важких форм хвороби пацієнта госпіталізують і призначають антиаритмічні, протизапальні препарати, протитромботичні препарати, антикоагулянти, гормони.
Хворому на легку форму міокардиту або після виписки з лікарні корисна помірна фізична активність. Потрібно також дотримуватися режиму дня. Важливо частіше перебувати на свіжому повітрі та уникати статичних і важких фізичних навантажень.
З часом поступово фізичні навантаження можна збільшувати.
Чи можна лікувати міокардит народними засобами? Наприклад, пастою Амосова?
Народні засоби не є протокольними у лікуванні міокардиту. Тому кардіологи їх не призначають. Щодо вживання загальнозміцнюючих засобів, запитайте у свого лікаря.
Як харчуватися при міокардиті?
Лікарі радять зменшити кількість солі у стравах, обмежити споживання вуглеводів та тваринних жирів. І бажано відмовитися від напівфабрикатів та промислово оброблених продуктів: ковбас, копчених страв тощо.
Чи можна запобігти виникненню міокардиту?
Так, потрібно вчасно звернутися за допомогою до лікаря, максимально швидко розпочати лікування і не запускати перебіг захворювання.
Хворіючи на грип та інші інфекційні хвороби, дотримуйтеся постільного режиму та порад лікаря.