Вже 1 вересня в Україні розпочався новий навчальний рік. Тисячі дітей знову сядуть за парти, щоб отримати нові знання. Але в такому разі важливо обрати комфортне місце для учня, щоб його спина та зір залишалися здоровими.

За словами мануального терапевта Антона Коляди, перед тим, як обрати належне місце, необхідно встановити, чи є у дитини якісь проблеми зі спиною.

Лікар стверджує, що перед навчанням обов’язково слід звернутися до спеціаліста, щоб перевірити стан здоров’я дитини, особливо якщо є скарги.

– Хто знає, які проблеми можуть бути у дитини. Можливо, є скарги на кульшовий суглоб (таз), тоді дитина у школі не зможе сидіти рівно за партою. Або ж є проблеми з хрящовою тканиною. В такому разі учню буде боляче перебувати в одному положенні, – зазначив він.

Після консультації лікаря батьки зможуть зрозуміти, як не дати хворобі прогресувати, а навпаки покращити стан дитини.

Коляда каже, що для кожної людини лікування буде індивідуальним та залежатиме від діагнозу. Тому стандартного набору рекомендацій щодо того, де найкраще сидіти дитині у класі та в якому положенні – немає.

Проте є варіанти, які може запропонувати лікар для дитини з проблемами зі спиною.

– Якщо є проблеми з суглобами, то варто придбати ортопедичну подушку, яку можна буде підкладати під сидіння дитини та на спинку стільця. Якщо щось не так ыз хрящовою тканиною, то за можливості слід постійно змінювати місце сидіння, робити мінімальні вправи на перервах. Але це все має бути узгоджено з лікарем, – наголосив спеціаліст.

Навантаження на спину і її правильне положення залежить від багатьох факторів, не тільки від місця сидіння. Також впливає положення ніг, ліктів, постановка рук на парті. Тому на це теж потрібно звертати увагу.

Для здорової дитини, у якої немає проблем зі спиною, найкраще місце – де комфортно, видно вчителя і дошку.

Також лікар рекомендує усім дітям робити хоча б мінімальну зарядку зранку: присісти декілька разів, розімкнути руки, понахилятися, зробити оберти головою.

Таким чином в організмі покращуватиметься кровообіг, корисні речовини надходитимуть у м’язи, покращуватиметься регенерація тканин. Проте не варто забувати про особливості організму дитини.

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