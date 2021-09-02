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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У цьому немає необхідності: ЄС про вакцинацію від Covid-19 третьою дозою

вакцина, вакцинація

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що нині немає термінової необхідності щепитися третьою (бустерною) дозою вакцини від коронавірусу.

Таку думку експерти розмістили на своєму сайті.

– Докази, що ґрунтуються на ефективності вакцини та тривалості захисту, свідчать, що всі вакцини, дозволені в ЄС, наразі мають високий захист від госпіталізації, важкого перебігу хвороби та смерті, пов’язаної з Covid-19, – зазначили вони.

У центрі наголосили, що майже третина дорослих віком старше 18 років у ЄС досі не отримала дві дози вакцини від коронавірусу. Тому в пріоритеті мають бути ті, хто не прийшов повний курс імунізації.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у Європейському Союзі повністю вакцинувалися 70% дорослого населення.

Водночас експерти наголосили, що додаткові щеплення можна розглянути для людей з сильно ослабленою імунною системою, якщо вони не досягають належного рівня захисту після стандартної первинної вакцинації.

Також третю дозу як запобіжний захід можна призначити літнім людям, особливо тим, хто проживає в будинках для догляду.

Всесвітня організація охорони попросила багаті країни почекати з третьою дозою до кінця вересня. Станом на початок серпня у світі введено близько чотирьох мільярдів доз, з них на багаті країни припало 80%. У бідних країнах виходить 1,5 дози на 100 громадян, найгірша ситуація спостерігається в Африці.

Водночас країни все ж дозволяють вакцинацію бустерною дозою. Таке рішення вже ухвалили у Великій Британії. Там третю дозу отримають люди з важким імунодефіцитом, щоб підвищити шанси на вироблення сильної імунної відповіді.

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У МОЗ України зазначили, що вони поки що не розглядають можливість вакцинації третьою дозою у країні. У разі публікації результатів відповідних досліджень Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики надасть свої висновки, на базі яких ухвалюватиметься рішення.

Джерело: ECDC

Фото: Depositphotos

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