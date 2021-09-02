Коронавірус в Україні 2 вересня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 290 848 випадків коронавірусу. А за добу – 2 477 нових хворих. З-поміж них – 179 дітей та 36 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом коронавірус потрапили 787 українців.

З початку пандемії Covid-19 вірус забрав життя 53 877 громадян, за добу померло 44 людини.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 209 754 особам, за останні 24 години – 889.

Загалом в Україні провели 12 031 985 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 23 522.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

м. Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 1 вересня, в Україні вакцинували від коронавірусу 119 022 людини. Одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані – 80 669 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 9 358 193 щеплення.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 1 вересня, в Україні підтвердили 2 288 371 випадок коронавірусу. За добу було 2 075 нових хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.