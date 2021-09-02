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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

За добу в Україні зафіксували 2 477 нових випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 2 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 290 848 випадків коронавірусу. А за добу – 2 477 нових хворих. З-поміж них – 179 дітей та 36 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом коронавірус потрапили 787 українців.

З початку пандемії Covid-19 вірус забрав життя 53 877 громадян, за добу померло 44 людини.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 209 754 особам, за останні 24 години – 889.

Загалом в Україні провели 12 031 985 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 23 522.

Коронавірус в Україні 2 вересня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус у регіонах 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

  • м. Київ – 309 випадків;
  • Вінницька область – 86 випадків;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 117 випадків;
  • Донецька область – 100 випадків;
  • Житомирська область – 77 випадків;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 66 випадків;
  • Івано-Франківська область – 102 випадки;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 114 випадків;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 36 випадків;
  • Одеська область – 139 випадків;
  • Полтавська область – 96 випадків;
  • Рівненська область – 40 випадків;
  • Сумська область – 53 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 224 випадки;
  • Херсонська область – 103 випадки;
  • Хмельницька область – 62 випадки;
  • Черкаська область – 77 випадків;
  • Чернівецька область – 148 випадків;
  • Чернігівська область – 78 випадків.

Вакцинація в Україні 

За добу, 1 вересня, в Україні вакцинували від коронавірусу 119 022 людини. Одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані – 80 669 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 452 125 людей, з них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 9 358 193 щеплення.

Коронавірус в Україні 

Минулої доби, 1 вересня, в Україні підтвердили 2 288 371 випадок коронавірусу. За добу було 2 075  нових хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах  ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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