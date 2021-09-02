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Людмила Грубнік |

Завезені випадки: новий штам коронавірусу Мю виявили в Японії

Завезені випадки: новий штам коронавірусу Мю виявили в Японії

Мю – новий штам коронавірусу, який активно поширюється на планеті. Перші випадки зараження виявили і в Японії.

За інформацією місцевих органів охорони здоров’я, це завезені випадки.

Штам Мю підтвердили у двох жінок, які проходили карантинний контроль у двох аеропортах.

Результати їх тестування виявилися позитивними.

Одна жінка старше 40 років наприкінці червня 2021 прибула до аеропорту Наріта з ОАЕ, друга – старше 50 років, вона на початку липня перетинала кордон в аеропорту Ханеда, прилетіла з Великої Британії.

ВООЗ внесла штам коронавірусу Мю до переліку варіантів, які викликають інтерес. Його вперше виявили у Колумбії у січні 2021 року він активно поширюється в країнах Латинської Америки. Хоча тестування підтверджувало його і у громадян США і окремих країн Європи.

Поки що його характеристики ще вивчаються науковцями, однак попередньо вже вдалося встановити, що він потенційно може знижувати імунітет, який людина отримала після вакцинації від коронавірусу.

Джерело: NHK

Фото: Depositphotos

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