Подружжя з ожирінням зруйнувало триповерховий будинок під час сексу

У британському місті Ліверпуль пара з ожирінням зайнялася сексом, у результаті чого був зруйнований триповерховий будинок.

Про це повідомляє The Siver Times.

Відомо, що вага чоловіка становить 290 кілограм, а його партнерки – 200.

Коли пара займалася на ліжку любов’ю, міжповерхове перекриття просто не змогло витримати таку вагу.

Партнери разом з ліжком і купою бетону проломили і ще одне перекриття, опинившись у підвальному приміщенні.

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Британець отримав перелом кінцівки і, за його словами, після відновлення будинку він знову приступить до сексу зі своєю другою половиною і менш активним він робити його не має наміру.

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