Кремлівський фотошоп: Путін знову осоромився зі зростом

Президента Росії Володимира Путіна знову підловили на маскуванні зі зростом. Цього разу при зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком.

– Чудеса кремлівського фотошопингу. Зріст Лукашенка – 185 см, зріст Путіна – 162 см. Лукашенко чимало вкоротили ноги, – написав Александ Бумб на сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

На цей нюанс також звернув увагу український політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram.

– Побачив свіже фото Путіна з Лукашенком, де Путін раптово майже доріс до Бацьки, відразу і не повірив навіть, вирішив, що фотошоп, – зазначив він.

Також Голобуцький уточнив, що це реальне фото із зустрічі 21 вересня у Сочі, яке оприлюднили на офіційному сайті Кремля.

– Як фотографу вдалося домогтися такого ефекту – залишиться таємницею ФСБ, – здивувався він.

Користувачі у мережі висміяли “пропорції” президентів.

– Лукашенка зменшили, і він став надзвичайно товстенький. Всі пропорції батькові порушили. Путін повинен бути вище. Могли взагалі їх зробити однакового зросту. Може знайшли двійника вище, – прокоментували вони.

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Нагадаємо, що 21 вересня Лукашенко і Путін провели переговори у Сочі. Обговорили політичну взаємодію і підняли питання України.