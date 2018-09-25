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Ледве наздогнала. Син ведучої зірвав випуск новин у прямому ефірі

У США у прямому ефірі телеканалу E! News стався конфуз – син ведучої Джуліани Ранчич увірвався на знімальний майданчик і змусив свою матір нервувати.

Джуліана і її співведучий Джейсон Кеннеді вели випуск новин, коли у кадрі позаду них з’явився хлопчик і почав стрибати. Джейсон помітив дитину і почав сміятися. Після цього свого сина помітила і Джуліана, судячи з її реакції, вона не очікувала такого повороту подій.

Ведуча спробувала взяти дитину за руку, пояснюючи, що вона працює. Потім на допомогу Джуліані кинувся її колега.

Джейсон Кеннеді виклав фрагмент ефіру у свій Instagram. За чотири дні ролик набрав більше 370 тисяч переглядів.

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До речі, дівчина прославилася у прямому ефірі через інцидент на пляжі.

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