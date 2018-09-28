На Харківщині прикордонники затримали громадянина США, який велосипедом намагався незаконно потрапити до Росії, аби побачитись з коханою.

Співробітники відділу прикордонної служби Козача Лопань Харківського загону ввечері 27 вересня затримали американця, який намагався потрапити з України до РФ на велосипеді поза пунктом пропуску, повідомляє ДПСУ.

Мандрівника затримали за 10 метрів від лінії державного кордону.

З’ясувалось, що чоловік намагався потрапити до Росії, щоб побачитись з коханою.

– Через неможливість отримати російську візу, він законним шляхом потрапив в Україну, купив велосипед та вирушив у незаконну подорож до РФ на ньому, – йдется у повідомленні.

Громадянина США притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону.

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До слова, влітку на кордоні з Польщею прикордонники знайшли імітатори слідів лося.

Фото: ДПСУ