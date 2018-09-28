Сьогодні у Росії офіційно почалися продажі iPhone. Але першому покупцеві так і не вдалося купити телефон, оскільки у нього просто не вистачило грошей.

Виявилося, що він купив своє місце у черзі за 150 тис. рублів, передає Лентач.

Потім він хотів перепродати свій номер у черзі, але місце ніхто не викупив, а грошей на новий iPhone не залишилося.

Тому він просто зайшов і вийшов.

Забавно ж ще й те, що Валера хоч і зайшов першим, але у черзі то був дев’ятим: перші вісім людей не змогли продати свої місця, порвали талони і пішли.

Першим покупцем у результаті став чоловік, який займав 247-е місце, а до магазину він підійшов близько п’ятої ранку. Черга до магазину Apple на Тверській почала утворюватися наприкінці минулого тижня. Деякі зізналися, що планували заробити, продавши свої місця у черзі ближче до дати появи гаджета у магазині. Перше місце оцінювалося у 400 тисяч рублів.

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Нагадаємо, що продаж нових iPhone в Україні почався і магазини вже оприлюднили ціни.