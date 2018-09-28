PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Майже жіночі туфлі: Путін знову попався на махінації зі зростом/

Майже жіночі туфлі: Путін знову попався на махінації зі зростом

Президента Росії Володимира Путіна знову спіймали на маскуванні зі зростом. Цього разу його помітили у взутті з нестандартно високими підборами.

Володимир Путін

Лідера Кремля сфотографували на вечорі дружби глав держав СНД у рамках саміту в Душанбе (Таджикистан). Відповідний знімок на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікував журналіст Іван Яковина.

– Фотка – Бімба. Але найбільш прикольне – це підбори. Вдивіться, у нього майже жіноче взуття, – написав він.

Користувачі у мережі висміяли комплекси російського президента щодо зросту.

– Карлик. Не будеш гнобити маленьких! Нормальна взуття як для діда 65 років. Навіть майже 66 йому. На які хитрощі тільки не йдуть ці низькорослі мужчінкі. Пошкодуємо малюка, – прокоментували вони.

ÐÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ: 3 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, Ð»ÑÐ´Ð¸ ÑÑÐ¾ÑÑ, ÑÐ°ÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ, ÑÐ²ÐµÑÐ¾Ðº, Ð½Ð° ÑÐ»Ð¸ÑÐµ Ð¸ ÐµÐ´Ð°

Читайте: Дрібніє з кожним фото: Путін осоромився на Євразійському жіночому форумі

До речі, під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком Путіна знову підловили на маскуванні зі зростом.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

тереза мэй
Мей з трибуни ООН пригрозила Путіну “жорсткими заходами”
Володимир Путін
Кремлівський фотошоп: Путін знову осоромився зі зростом
Петро Порошенко
Порошенко попередив Захід про пастку Путіна
Лукашенко і Путін на зустрічі обговорили Україну
Володимир Путін
Дрібніє з кожним фото: Путін осоромився на Євразійському жіночому форумі
Путін на обкладинці Time
Журнал Time перетворив Путіна на маленьку матрьошку
Путін знову “проколовся” зі зростом
Ледь визирав з-за плеча! Путін знову “проколовся” зі зростом
Дмитро Нагієв
Ми не тонемо, Володимире Володимировичу! Нагієв прочитав Дудю вірш
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка