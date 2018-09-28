Президента Росії Володимира Путіна знову спіймали на маскуванні зі зростом. Цього разу його помітили у взутті з нестандартно високими підборами.

Лідера Кремля сфотографували на вечорі дружби глав держав СНД у рамках саміту в Душанбе (Таджикистан). Відповідний знімок на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікував журналіст Іван Яковина.

– Фотка – Бімба. Але найбільш прикольне – це підбори. Вдивіться, у нього майже жіноче взуття, – написав він.

Користувачі у мережі висміяли комплекси російського президента щодо зросту.

– Карлик. Не будеш гнобити маленьких! Нормальна взуття як для діда 65 років. Навіть майже 66 йому. На які хитрощі тільки не йдуть ці низькорослі мужчінкі. Пошкодуємо малюка, – прокоментували вони.

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До речі, під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком Путіна знову підловили на маскуванні зі зростом.