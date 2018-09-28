У США чоловік почав грати на флейті, що привабило велику кількість єнотів.
В США у лісі Брашер один з місцевих жителів почав грати на флейті і на її звук збіглися більше 20 єнотів, повідомляє Daily Mail.
На відео видно, як єноти вибігають з лісу і збираються навколо чоловіка, щоб послухати його гру.
За інформацією видання, музикант живе біля лісу й часто ходить туди, щоб грати для птахів і звірів.
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До слова, у Торонто (Канада) єнот пробрався в будинок і не йшов, поки не з’їв весь хліб.
Відео: footballHD
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