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У США єноти зібралися, аби послухати гру на флейті

У США чоловік почав грати на флейті, що привабило велику кількість єнотів.

Єнот

В США у лісі Брашер один з місцевих жителів почав грати на флейті і на її звук збіглися більше 20 єнотів, повідомляє Daily Mail.

На відео видно, як єноти вибігають з лісу і збираються навколо чоловіка, щоб послухати його гру.

За інформацією видання, музикант живе біля лісу й часто ходить туди, щоб грати для птахів і звірів.

Читайте: Єнот-екстремал впав з 9-го поверху і залишився живий

До слова, у Торонто (Канада) єнот пробрався в будинок і не йшов, поки не з’їв весь хліб.

Відео: footballHD

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