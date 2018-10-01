Мабуть, найцікавіша лекція з мікробіології.

Учень заснув на парі. Що робити викладачеві? Фоткатися з ним!

Той випадок, коли вчитель пояснює предмет на мемах.

Напис на олівці: "Хочу заміж за Бібера". Коли вчителю набридло, що учні не повертають олівці.

Принаймні, у цього вчителя хімії є почуття гумору.

Учитель знає, як зацікавити учнів.

Цей викладач сказав, якщо всі напишуть успішно тест, то він прийде у костюме Скубі Ду та з пляшкою дитячого шампанського.

Справжній викладач історії.

Одяг для типового вчителя математики

Немає ручки? Викладач дасть свою.