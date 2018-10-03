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Тереза Мей станцювала на конференції під Abba

Британський прем’єр-міністр Тереза Мей станцювала на конференції Консервативної партії.

Прем’єр-міністр Великої Британії з’явилася в залі під пісню Dancing Queen групи ABBA, повідомляє Telgram-канал Super.

Тереза Мей підтанцьовуючи пройшлася до трибуни і продовжувала рухатися в такт поки не затихла музика.

Читайте: Генасамблея ООН підняла на сміх промову Трампа

Чи було це заплановано не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що Тереза Мей знову змусила мережу обговорювати її невдалу спробу зробити реверанс.

Фото: Getty Images.

Відео: Super.

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