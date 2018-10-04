Скульптор Маргрит ван Бріфорт створила нову скульптуру монстра та закликала вигадати їй ім’я.

Скульптор з Нідерландів Маргрит ван Бріфорт (Margriet van Breevoort), відома як автор Ждуна, який перетворився на мем, представила публіці своє нове творіння.

Фотографії витвору мистецтва вона опублікувала в своєму Instagram.

Скульптура являє собою зморшкувату тушу тілесного кольору. Через складки і великий ніс важка істота схожа на лежачу собаку або тюленя. При цьому у неї є задні кінцівки – людські ноги.

Нове чудовисько поки не отримало ім’я. Фото: Instagram.

У підпису до публікації Бріфорт оголосила, що подивитися на її творіння можна на виставці в Гаазі.

Читайте: Зі Сталіним на капоті Bentley – Кларксон на зйомках The Grand Tour в Грузії

– Йому потрібно ім’я! – зауважила вона, додавши, що прізвисько має бути англійською мовою.

До слова, раніше Бріфорт намалювала Ждуну подружку.