Скульптор Маргрит ван Бріфорт створила нову скульптуру монстра та закликала вигадати їй ім’я.
Скульптор з Нідерландів Маргрит ван Бріфорт (Margriet van Breevoort), відома як автор Ждуна, який перетворився на мем, представила публіці своє нове творіння.
Фотографії витвору мистецтва вона опублікувала в своєму Instagram.
Скульптура являє собою зморшкувату тушу тілесного кольору. Через складки і великий ніс важка істота схожа на лежачу собаку або тюленя. При цьому у неї є задні кінцівки – людські ноги.
Нове чудовисько поки не отримало ім’я. Фото: Instagram.
У підпису до публікації Бріфорт оголосила, що подивитися на її творіння можна на виставці в Гаазі.
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– Йому потрібно ім’я! – зауважила вона, додавши, що прізвисько має бути англійською мовою.
До слова, раніше Бріфорт намалювала Ждуну подружку.