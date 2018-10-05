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Туалетний папір? Трамп осоромився на публіці

У соціальних мережах опублікували відео, на якому видно, як президент США Дональд Трамп піднімається на літак з туалетним папером, що прилип до його черевика.

Користувачі Reddit вважають, що люди з оточення президента, навіть якщо й помітили папір, вважали за краще промовчати і нічого не сказали Дональду Трампу.

Глава американської держави тим часом піднімався на борт, нічого не підозрюючи.

Читайте: Майже жіночі туфлі: Путін знову попався на махінації зі зростом

Нагадаємо, у Великій Британії відкрили кумедну статую Трампа.

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