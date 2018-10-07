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Факти / LOL / День вчителя 2018: як треба любити свою професію/

День вчителя 2018: як треба любити свою професію

Факти ICTV підібрали знімки смішних викладачів, які дійсно люблять свою роботу.

7 жовтня українці відзначають День вчителя. Але не всі вчителі – це класичний костюм, окуляри і указка.

Деякі виявляють креатив і радують своїх учнів нестандартними методами навчання.

Від деяких витівок викладачів можна просто відчути захват. Дивіться самі!

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День вчителя 2018: як треба любити свою професію / 10 фотографий

Читайте: День вчителя 2018: що подарувати класному керівнику

До слова, Факти ICTV склали топ-10 оригінальних букетів вчителю на День знань.

 

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