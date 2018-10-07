Факти ICTV підібрали знімки смішних викладачів, які дійсно люблять свою роботу.
7 жовтня українці відзначають День вчителя. Але не всі вчителі – це класичний костюм, окуляри і указка.
Деякі виявляють креатив і радують своїх учнів нестандартними методами навчання.
Від деяких витівок викладачів можна просто відчути захват. Дивіться самі!
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Мабуть, найцікавіша лекція з мікробіології.
Учень заснув на парі. Що робити викладачеві? Фоткатися з ним!
Той випадок, коли вчитель пояснює предмет на мемах.
Напис на олівці: "Хочу заміж за Бібера". Коли вчителю набридло, що учні не повертають олівці.
Принаймні, у цього вчителя хімії є почуття гумору.
Учитель знає, як зацікавити учнів.
Цей викладач сказав, якщо всі напишуть успішно тест, то він прийде у костюме Скубі Ду та з пляшкою дитячого шампанського.
Справжній викладач історії.
Одяг для типового вчителя математики
Немає ручки? Викладач дасть свою.
День вчителя 2018: як треба любити свою професію / 10 фотографий
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До слова, Факти ICTV склали топ-10 оригінальних букетів вчителю на День знань.