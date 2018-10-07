Американський журналіст і телеведучий Раймондо Арройо прийшов в якості експерта на ток-шоу на каналі Fox News і розсмішив телеглядачів своїм падінням.

Незручна ситуація трапилася під час трансляції ток-шок The Ingraham Angle американської телеведучої Лаури Інграхам.

Експерт розповів статистику, як часто люди всього світу гинуть через необережність під час селфі.

Але перед тим, як покинути студію, він вирішив прорекламувати американське пиво Bud і дістав коробку з пляшками з-під столу.

Ймовірно, журналістам не належало розпивати алкоголь у прямому ефірі, тому всупереч темі передачі Раймонд запропонував Лаурі зробити загальне селфі з напоями в руках.

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Чоловік сидів занадто далеко від колеги, тому вона не поміщалася в кадр його телефонної камери.

Щоб виправити це Раймонд ближче підсунувся до ведучої, і впав.

Нагадаємо, як син ведучої зірвав випуск новин у прямому ефірі.