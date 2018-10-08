У Міноборони РФ дійшли висновку, що провал у Нідерландах стався через недотримання елементарних основ роботи за кордоном.

Під час наради, у Міноборони РФ дійшли висновку, що агенти у Нідерландах “не дотримувалися елементарних основ” роботи за кордоном, повідомляє Медуза.

Одним з винуватців провалу назвали другого секретаря посольства Костянтина Бахтіна, який координував операцію по кібератаці на ОЗХЗ. Контррозвідка прослуховувала його телефон і знала про плани Росії з самого початку.

– Серед інших невтішних оцінок звучали “дрімуча некомпетентність”, “безмежне нехлюйство”, “дебіли” і “ще б будьонівки наділи”. Судячи з усього, скоро в Головному управлінні Генштабу РФ станеться велика зачистка, і деяких генералів попросять на вихід, – йдеться у повідомленні.

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До слова, провал роботи російської агентури проти країн Заходу і міжнародних організацій висміяли у карикатурі.