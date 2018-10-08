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У Запоріжжі п’яний чоловік заснув на вулиці з гранатою без чеки в руці

8 жовтня на вулиці Святого Миколая Запоріжжя перехожі виявили на вулицю п’яного чоловіка, який спав посеред вулиці з гранатою Ф-1 без чеки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

На місце виїхала поліція і вибухотехніки.

Пізніше нз’явилося повідомлення про те, що вибуховий пристрій був не бойовим.

Читайте: Чоловік стрибнув з даху у басейн і не долетів

Також при чоловікові виявили пістолет. Всі виявлені предмети були передані на експертизу.

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У Запоріжжі п’яний чоловік заснув на вулиці з гранатою без чеки в руці / 2 фотографии

До речі, мешканка Колумбії Луїза Фернанда (Luisa Fernanda) зробила татуювання на грудях під час вагітності, підхопила інфекцію і втратила дитину та можливість ходити.

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