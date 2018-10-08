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Встав рачки: Жириновський зганьбився на сцені

Депутат Держдуми Володимир Жириновський перечепився і впав перед об’єктивами камер.

У Росії лідер ЛДПР Володимир Жириновський опинився в незручній ситуації на інавгурації представника партії Володимира Сипягина, раніше обраного губернатором Володимирської області.

Піднімаючись на сцену, Жириновський спіткнувся і впав на коліна перед об’єктивами камер, пише портал ПроВладимир. Піднятися йому допоміг фотограф.

Читайте: Скандал з ГРУшниками Путіна в одній карикатурі

Як повідомляється, лідер ЛДПР не постраждав.

Нагадаємо, Служба безпеки України викликала Жириновського на допит.

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